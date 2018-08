FC Grossrat Wallis kann Titel knapp nicht verteidigen

Der FC Grossrat des Wallis konnte seinen letztjährigen Gewinn des Schweizermeistertitels heuer nicht wiederholen und dies, obwohl er kein Spiel in der regulären Zeit verlor. Der Sieg ging verdientermassen an die Parlamentarier aus dem Kanton Luzern, welche die Walliser im Halbfinal im Penaltyschiessen ausbooteten.

Das 33. Eidgenössische Parlamentarier-Fussballturnier 2017 fand am 17. und 18. August bei einer Beteiligung von 19 Mannschaften in Schaffhausen statt und zeichnete sich erneut durch die grosse Fairness und den kameradschaftlichen Umgang zwischen den Politikern aus. Spielberechtige bei diesem Parlamentarierturnier sind aktuelle und ehemalige Mitglieder der Kantonsparlamente sowie die Mitarbeiter des Parlamentsdienstes.

Die Mannschaft aus dem Wallis kam am Turniertag nur langsam in die Gänge und konnte sich mit lediglich einem Sieg und drei Unentschieden nur glückhaft für das Viertelfinale qualifizieren. Dort hiess der Gegner Basel-Stadt, der die überlegenen Walliser ins Elfmeterschiessen zwang und erst dort knapp unterlag. In einem intensiven und ausgeglichenen Halbfinal gegen die Luzerner zog der FC Grossrat Wallis in einem weiteren Penaltyschiessen den Kürzeren. Mit dem Gewinn des kleinen Finals gegen die Grossräte aus dem Kanton Freiburg zogen sich die Walliser aber auch dieses Jahr ehrenhaft aus der Affäre.

Der Titel des Parlamentarier-Schweizermeisters ging verdientermassen an den FC Grossrat Luzern, in welchem mit dem Briger Daniel Gsponer übrigens auch ein Walliser mitspielte, und der sich im Final mit 2:0 gegen die St-Galler durchsetzte.

Das nächste Parlamentarierturnier wird am 16. und 17. August 2019 im Kanton Basel-Stadt stattfinden. Das Wallis wird im Jahr 2026 Austragungskanton sein.

Rangliste: 1. Luzern, 2. St. Gallen, 3. Wallis; 4. Freiburg

Resultate der Walliser: Glarus 0:0; Appenzell 1:1; Genf 2:0; Uri 1:1; VF Basel-Stadt 8:7 n.P; HF 2:4 n.P.; KF Freiburg 3:1

Mannschaft des Wallis: Eric Baldini, Sebastian Bares, Thomas Birbaum, Florentin Carron, Urs Juon, Bernd Kalbermatten, Michael Lochmatter-Bringhen, Patrice Michaud, Xavier Mottet, Damien Raboud, Mauric Dussex (Coach), Claude Bumann (Teamverantworlticher)

18. August 2018, 18:04

