Sieg zum Abschluss

Der FC Oberwallis hat sein letztes Saisonspiel gegen Düdingen 5:3 (0:2) gewonnen. Damit beendet das Team OW die 1.-Liga-Meisterschaft auf dem achten Rang.

Nach einer Viertelstunde (!) lagen die Oberwalliser bereits 0:2 hinten, ehe Albert Spahiu in der zweiten Halbzeit zur Korrektur ansetzte. Das Heimteam reagierte resultatmässig erst nach einer guten Stunde. In der 65. und 70. Minute glich Spahiu aus, Durim Badalli sorgte kurz darauf für den Führungstreffer (79.), und Aleksander Stojanovic (83.) und Vitezslav Hrdlicka (86.) trafen gegen Ende des Spiels zum 5:2. Den Freiburgern gelang in der Folge noch ein Tor.

Damit muss Düdingen zusammen mit Portalban/Gletterens definitiv absteigen. OW Naters hat eine ausgeglichene Saisonbilanz: Elf Siegen stehen bei vier Unentschieden elf Niederlagen gegenüber.

26. Mai 2018, 17:59

