Nasser Samstag für Oberwalliser Schwimmer

Am Samstagnachmittag ist in Brigerbad die 3. Etappe der Futura / Kids-Liga über die Bühne gegangen. Die vier Walliser Schwimmclubs mit rund 57 Athleten kämpften um den Final. Auch der zweite Teil der Kids Challange fand statt.

In der Kidsliga sind die jungen Sportler zwischen zehn Jahren und jünger. Es werden drei Wettkämpfe ausgetragen, die besten 16 Athleten dürfen am Final teilnehmen. Am Samstag musste 25m Rücken Beinschlag, 25m Brust und 50m Freistil geschwommen werden. Bei den 10-Jährigen holte sich Giulia Zenklusen mit grossem Vorsprung den Sieg. Den 4. Platz gab es für Marie Sojer.

Bei den Futura werden ebenfalls drei Wettkämpfe ausgetragen. Aber nur die besten 24 erreichen den Final. Hier wurden längere Distanzen geschwommen. Bei den 11-Jährigen musste 100m 4Lagen, 50m Brust sowie 400m Freistil geschwommen werden. Bei den Mädchen sicherte sich Elin Kluser klar den Sieg mit 400 Punkten Vorsprung. 2. Wurde Melanie Walter, Livia Mengis wurde 5. Und den 7. Platz gab es für Corinne Pierig. Bei den Knaben reichte es Silas Heinen auf das Podest, er wurde dritter. Den 5. Platz holte sich Lukas Aufdenblatten und 6. wurde Benedikt Brigger.

Die 12-Jährigen mussten in ihrer Kategorie 200m 4Lagen, 50m Brust und 800m Freistil schwimmen. Hier siegte Seraina Hallenbarter vor ihrer Teamkollegin Francesca Zenklusen. Milena Lengen wurde 4. und Lara Werner 6.

Die längsten Distanzen mussten die 13-Jährigen zurücklegen. 1500m Freistil, 50m Brust und 400m 4Lagen. Doch auch hier zeigten die Athleten des OW88 super Leistungen. Xenia Gallo gewann vor ihrer Zwillingsschwester Xarenia. Bei den Knaben erkämpfte sich Michael Brigger den 2. Platz. Der Final findet am 24. Juni 2018 in Montreux statt, an welchem dann die ganze Westschweiz teilnimmt.

Kids Challenge 2018 2. Teil

Am Samstagvormittag fand in Brigerbad auch noch der zweite Teil der Kids Challenge statt. Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren nahmen an diesem Internen Wettkampf des OW88 teil. Was eine gute Standortbestimmung für die jungen Athleten war, welche sich alle sehr gut geschlagen haben.

30. April 2018

