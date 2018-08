Niederlage zum Auftakt

Wie in der letzten Saison startet der FC Naters Oberwallis mit einer Heimniederlage gegen das Team Vaud M21 in die Saison. Das Team von Dejan Markovic verlor gegen die Waadtländer 2:4.

Der FC Naters Oberwallis begann fehlerhaft, agierte in der eigenen Hälfte zu naiv und machte dem Gegner das Toreschiessen etwas gar einfach. Isaac Schmidt profitierte zweimal (20. und 31. Minute) und lag nach einer halben Stunde 2:0 in Führung.

Doch die Oberwalliser reagierten. Noch vor der Pause erzielte Albert Spahiu den Anschlusstreffer und in der 50. Minute war Vitezslav Hrdlicka erfolgreich. Doch in der 67. Minute war das Heimteam ein weiteres Mal in der Defensive zu wenig aufkerksam. Nach einem Freistoss kam Josias Lukembila zum Kopfball und traf zum 2:3.

Wieder mussten die Oberwalliser einem Rückstand hinterherlaufen. Bogdan Dinic vergab in der 89. Minute eine Riesenchance zum Ausgleich, quasi im Gegenzug sorgten die Waadtländer mit dem 2:4 für die Entscheidung. Ein Schuss aus der Drehung genau ins Lattenkreuz - irgendwie bezeichnend: Das Team Vaud M21 war an diesem heissen Nachmittag die abgeklärtere Mannschft.

alb

04. August 2018, 18:22

