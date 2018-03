Solide Walliser Delegation

Die Kaserne Bern empfing am vergangenen Wochenende die Elite der Schweizer Schützen/innen der Distanz 10 Meter zu den nationalen Meisterschaften. Darunter auch eine kleine Delegation aus dem Wallis. Bei gewaltiger Konkurrenz mit vielen Nati-Mitgliedern am Start konnten die meisten Walliser LG-Schützen ihre gewohnte solide Leistung abrufen, so die Aussage eines Betreuers. Mit etwa mehr Wettkampfglück wäre sogar der eine oder andere Finalplatz möglich gewesen.

Luftgewehr Junioren U19-U21

Enrico Stoffel (Visp-Eyholz) war einer dieser Schützen, der an einem Finalplatz schnupperte; wäre da nicht die verflixte 5. Passe gewesen, die den Junior in der Kat. U19-U21 noch etwas zurückwarf. Nach 60 Schuss resultierte ein sehr guter 16. Rang mit 595,6 P. Ein Punkt pro Passe mehr und Enrico hätte ein Finalticket abholen können. Cyril Brunner (Briglina) und Johnny Lovey (Orsières) klassierten sich mit 590,2 und 589,2 P. im dicht gedrängten Mittelfeld.

Luftgewehr Juniorinnen U19-U21

Lucil Schnyder (Briglina) sah ihre ausgeglichene Leistung, jedoch ohne Exploit nach oben, mit einem guten 26. Platz belohnt, dies bei 60 Startenden. Cyrielle Righini (St. Léonard) startete ausgezeichnet mit 4 Passen über 100, brach aber in Passe 5 und 6 etwas ein. Fazit: Rang 36.

Luftgewehr Elite Damen

Positiv fiel in dieser Kategorie die im Oberwallis bisher unbekannte Melissa Oguey (Monthey) auf, die in allen 6 Passen über 100 P. schoss. Ihre geringste Passe: 100,8. Für Laien sei erwähnt, dass der Wettkampf mit Zehntelswertung durchgeführt wurde, zum Beispiel eine volle Neun = 9,9; eine mittlere Zehn = 10,4 etc. Melissa fehlten sage und schreibe nur 4,0 Punkte nach 60 Schuss und sie hätte am Ausstich der acht besten Damen teilnehmen können.

Gruppe Junioren Luftgewehr

Das Trio Lucil Schnyder, Jonas Schaller und Cyrill Brunner hatte sich im Vorfeld zuhause als 37. knapp für den Gruppenfinal Luftgewehr in Bern qualifizieren können. In der Kaserne Bern lief es den 3 Briglinern aber sehr gut und sie kämpften sich um 13 Plätze auf Rang 24 vor, dicht gefolgt von den Schützenkameraden aus St. Léonard (Rang 25) und Orsières (Rang 33).

Lucil Schnyder totalisierte nach 40 Schuss 401,3 P., Cyril Brunner 386,1 und Jonas Schaller 372,2. Für Laien: die Luftgewehr - Zehn ist mikroskopisch klein, nur 0,5 Millimeter gross, und die Scheibe 10 Meter entfernt. Die Schützen/innen schiessen stehend frei.

In der Disziplin Luftpistole verdienen vor allem der 6. Finalplatz (Diplom) der zuverlässigen Schützin aus Martinach, Natascha Möri, in der Kat. Damen und der 15. Platz von Kylian Petrillo (U10-17) aus Martinach eine Erwähnung. Alle Resultate unter www.fst-ssv.ch/News.

pd / pmo

08. März 2018, 13:53

