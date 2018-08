Starke Oberwalliser

Der deutsche Andreas Seewald dominierte die diesjährige Ausgabe des legendären Grand Raid. In 6:00:12 Stunden distanzierte er den letztjährigen Sieger Samuele Porro um über 10 Minuten.

Bester Schweizer wurde Konny Looser (6:12:54 Stunden), eine Sekunde vor Christoph Sauser. Bei den Damen deklassierte die 44-jährige Esther Suess die Konkurrenz in 7:30:45 Stunden um eine halbe Stunde.

Die Oberwalliser Teilnehmer zeigten einmal mehr hervorragende Leistungen. Melanie Zahno siegte auf dem Streckenabschnitt ab Evolène in 3:03:49 Stunden und unterbot ihre letztjährige Bestzeit um eine halbe Stunde.

Hans-Baptiste Seeberger wurde ab Hérémence starker Vierter und siegte in der Kategorie Herren 1. Claudio Furrer klassierte sich auf dem zwölften Rang. Stefanie Zahno, letztes Jahr Siegerin ab Evolène, startete erstmals ab Hérémence und wurde gleich gute Sechste.

Auf der Strecke ab Nendaz steigerte sich Altmeister Christian Biffiger auf den 14 Gesamtrang. In 5:54:38 Stunden siegte er in der Kategorie Senioren 2. Auf der Königsdisziplin (125 km, 5025 Hm.) gelang Thomas Jauner ein herrvorragendes Rennen. In 7:38:00 Stunden verbesserte er seine letztjährige Zeit um 14 Minuten. Als Gesamt-50. wurde er in seiner Kategorie Senioren 2 Sechster.

sak

18. August 2018, 13:41

Artikel teilen