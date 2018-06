Wiederum Podestplätze für Oberwalliser Trialfreaks

Wie schon seit vielen Jahren hat der Motocrossclub Wohlen am Sonntag ein Trial der gehobenen Klasse durchgeführt. Gleich vier Oberwalliser waren am Start.

Dieser Anlass zählt zur SAM-Meisterschaft als auch zur Bodenseemeisterschaft. Bei wunderbarem Wetter hatten sich 68 Fahrer eingeschrieben, um diesen Wettkampf zu bestreiten. Für alle Teilnehmer galt es, vier Runden zu acht Sektionen in einer Zeitspanne von drei Stunden zu befahren.

Aus Oberwalliser Sicht waren heuer gleich vier Fahrer am Start. In der Klasse 2, den Spezialisten, fuhr Louis Schnidrig knapp am Podest vorbei und erreichte den vierten Rang. Cédric Fux fuhr sehr konstante Runden, trotzdem musste er sich mit sieben Punkten Rückstand durch den Zürcher Christian Weilenmann geschlagen geben. Besser lief es für Oskar Walther, welcher in der Kategorie Fortgeschrittene am Start war: von Anfang an machte er klar, dass an dem Tag niemand an ihn heran kam. Mit lediglich zwei Strafpunkten reichte es ihm zum Sieg. Hans Zenklusen Hans musste nach drei Runden wegen eines technischen Defektes den Wettkampf vorzeitig beenden.

pd/map

12. Juni 2018, 14:28

