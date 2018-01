Drei Walliser in den Top 50

Die «Schweiz am Wochenende» hat die 50 mächtigsten Schweizer Sportpersönlichkeiten gekürt – darunter auch drei Walliser.

Angeführt wird die Liste – wie könnte es anders sein – von Roger Federer. Auf Platz zwei folgt Fifa-Präsident Gianni Infantino. Dessen Macht, so die «Schweiz am Wochenende», sei allerdings institutioneller Art und hänge an seinem Amt. Auf dem dritten Podestplatz findet man FC-Sitten-Haudegen Christian Constantin. «Er nimmt sich die Macht und Freiheit heraus, zu tun und zu lassen, was er will, und hat sich so selber mächtig gemacht», kommentiert die «Schweiz am Sonntag». Ein Showman halt – durch und durch.

Immerhin auf Platz 22 hat es Eishockey-Crack Nico Hischier geschafft, der erste Schweizer Spieler, der an erster Stelle gedraftet wurde. Die «Schweiz am Wochenende» prophezeit im eine Zukunft als Superstar mit zweistelligem Millionensalär.

07. Januar 2018, 14:00

