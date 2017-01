2:3 gegen St-Truiden

Bis in die Schlussminuten hinein lag der FC Sitten in La Manga gegen Belgiens Erstligisten St-Truiden 2:1 in Führung, um Sekunden vor dem Schlusspfiff noch 2:3 zu unterliegen.

Fast 20 Grad und leichter Wind in La Manga, die Bedingungen für das Testspiele gegen die belgische Equipe waren perfekt. Geoffrey Bia (10.) schoss Sitten in Front, St-Truiden glich nach berechtigtem Foulpenalty zum 1:1 (44.) aus. Pinga-Maria Aimerys Abstauber brachte die Walliser erneut in Führung (59.), die aber nicht Bestand hielt. St-Truiden schoss spät (84. und 91.) seine Tore zum Sieg.

Mehr zum FC Sitten im Trainingslager in Südostspanien täglich im WB.

ada

13. Januar 2017, 16:31

