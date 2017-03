Sieben Vereine geben Zusage für Bezirksschiessen

Schiesssport | 82. DV BSV Visp in Lalden

Der Luftpistolennachwuchs aus Stalden kam auch an die DV. Foto: zvg

An der 82. DV des Bezirksschützenverbandes Visp in Lalden – organisiert vom örtlichen Schützenverein unter Kurt Kuonen – gab es nur freudige Gesichter unter den 43 Anwesenden. Sieben Vereine des Bezirks gaben die Zusage, in Zukunft ein Bezirksschiessen durchzuführen.

Die Vereine Staldenried, Eisten, Saas-Alpina, Visp-Eyholz, Mischabel-Matterhorn, Lalden und Baltschieder beantworteten die Frage des BSV-Präsidenten Sepp Anthenien, wer noch gewillt sei, in Zukunft ein Bezirksschiessen durchzuführen, mit einem Ja. Die Antwort eines grösseren Vereins steht noch aus.

Dass kleine Vereine wegen Mangels an Mitgliedern und eines beschränkten Scheibenangebots diesen Anlass nur schwerlich mehr durchführen können, liegt auf der Hand. Anderseits ist das Bezirksschiessen eine gute Gelegenheit, die Vereinskasse mit einer gut geführten Kantine zu füllen.

So wird das Bezirksschiessen 2017 vom SV Lalden im SSZ Riedertal durchgeführt. Ein Jahr später disloziert der BSV-Schützentross nach Staldenried und 2019 wird Pius Ebener mit seinen Schützen von Visp-Eyholz Gastgeber für rund 150 Schützen der Disziplinen 300 Meter, Kleinkaliber 50 Meter und Pistole 50 Meter sein.

Preisverteilung als schönstes Traktandum

Die restlichen Traktanden konnten rasch ad acta gelegt werden. Die Kategorieneinteilung in Sport- und Armeewaffen bleibt im BSV für 2017 gleich. Anpassungen an die Neueinteilung durch den SSV will der Verband erst 2018 vornehmen, wenn erste Erfahrungen gesammelt werden konnten.

Sepp Anthenien informierte die anwesenden Schützen jeden Alters – vom 14-jährigen LUPI-Junior aus Stalden bis zum 90-jährigen Seniorveteran Louis Hutter – über die Möglichkeiten des «Auflageschiessens» Luftgewehr und Luftpistole ab 55 Jahren. In Deutschland konnten mit dieser Erleichterung tausende von Senioren und Veteranen wieder zum Mitmachen motiviert werden.

Das längste und auch schönste Traktandum war dann das Absenden, die Preisverteilung des letztjährigen Bezirkschiessens im Saastal, durch den KK-Verein Mischabel-Matterhorn. Ein Imbiss, der eher den Namen Bankett verdienen würde, liess die Schützen des «Weissen Zehndens» noch lange in Kameradschaft zusammensitzen.

Alle Resultate des Bezirkschiessenss 2016 sind hier zu finden.

pd/map

04. März 2017, 15:49

