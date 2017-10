Neun Goldmedaillen für den OW88

Schwimmen | Erfolg am Mémorial Michel Bally

Ganze 11 Medaillen brachte der OW88 am Sonntag nach Hause. Foto: zvg

Am Sonntag war der OW88 mit 10 Nachwuchstalenten in Nyon beim Mémorial Michel Bally. Die Jahrgänge 2004 und jünger holten 11 Medaillen, davon waren 9 Gold.

Oben aus strahlte Elin Kluser des Jahrgangs 2007. Sie holte bei allen ihrer vier Starts Gold. Im 50m Freistil, 100m Rücken und 100m Brust, sowie 100m 4Lagen, mit jeweils neuen persönlichen Bestzeiten.

Giulia Zenklusen mit Jahrgan 2008 erkämpfte sich ebenfalls Podestplätze. Gold in den 50m Rennen Freistil und Rücken, und Silber in 100m Rücken und 100m Brust.

Xenia Gallo des Jahrgangs 2005 stand dem in nichts nach. Sie holte sich Gold in 50m Freistil und 50m Delfin, sowie Silber in 100m Freistil und 100m Delfin.

Xarenia Gallo eiferte ihrer Zwillingsschwester nach und konnte über 100m Rücken die Silbermedaille mitnehmen.

Mit mehr als vier Sekunden Vorsprung holte sich Hallenbarter Seraina 2006 Gold in 50m Brust. Den Medaillenspiegel abgerundet hat Zenklusen Francesca 2006 mit Bronze in 50m Freistil. Für die anderen fünf Athleten gab es einige undankbare vierte Plätze, aber viele neue persönliche Bestzeiten.

pd/noa

02. Oktober 2017, 09:36

