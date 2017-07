Absolute Spitzenleistungen von Fux und Schnydrig

120 Fahrer haben am SAM Moto Trial im deutschen Ölbronn teilgenommen. Darunter auch die Walliser Fux und Schnydrig.

Der siebte Lauf der SAM Trialmeisterschaft fand für alle Klassen im süddeutschen Ölbronn statt. Ölbronn liegt 50 Kilometer nördlich von Karlsruhe ganz in der Nähe von Pforzheim. In dessen Steinbruch organisierte der MC Kraichtal mit dem heimischen RMSC Klub einen spektakulären Trial Lauf. Sämtliche Sektionen waren bestückt mit sehr grossen Felsbrocken, für die Teilnehmer eine echte Herausforderung.



Bei wunderbarem Wetter und sehr hohen Temperaturen schrieben sich 120 Fahrer ein. Wiederum mussten neun Sektionen auf einem Rundkurs von drei Kilometern gleich viermal befahren werden.

Die beiden Walliser Louis Schnydrig und Cédric Fux nahmen die lange Anfahrt auf sich. Beide starteten am frühen Nachmittag, als die Sonne schon sehr hoch stand und die Wärme auf den Helmen zu spüren war.



Schnydrig startete in der Kategorie Fortgeschrittene. Motiviert aus den vorigen Wettkämpfen aber doch sichtlich nervös, packte er die erste Runden an und wurde immer ruhiger, nach vier Runden hatte er 20 Strafpunkte erhalten was ihm den Sieg in seiner Kategorie einbrachte.



Cédric Fux startete in der Klasse der Spezialisten, hier waren hochkarätige Trialisten am Start, welche auch die deutsche Meisterschaft bestreiten. Da Fux das Gelände vollgespickt mit mannshohen Steinen liebt, war es eher ein Vorteil für ihn. Runde für Runde fuhr Cédric Fux immer stärker und liess seine Konkurrenz weit hinter sich. Mit 33 Zählern Vorsprung holte auch Fux seinen wohlverdienten Sieg.

pd/noa

10. Juli 2017, 14:29

