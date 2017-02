Die späte Wende

1:2 lag der EHC Visp bei der EVZ Academy bis zur 48. Minute zurück. Dann schoss man noch fünf Tore zum sicheren 6:2, am nächsten Freitag gehen in La Chaux-de-Fonds die Playoffs los.

Visp tat sich im Kehraus-Spiel lange Zeit schwer. Zwar brachte Sturny (6.) die Oberwalliser früh in Führung, doch dann happerte es mit Toren bis tief ins Schlussdrittel hinein. Das Farmteam des EV Zug gingen mit 2:1 in Führung, zu Beginn des Schlussdrittels machte Visp-Torhüter Meili dem Routinier Matthias Schoder Platz. Der feierte ein Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause. Erst als Visp in der 48. Minute durch Meyer der 2:2-Ausgleich gelang, brach der Bann. Rapuzzi, nochmals Meyer, Ritz und Wiedmer sorgten für einen doch noch komfortablen 6:2-Sieg. Somit geht es am Freitag mit dem ersten Viertelfinal in La Chaux-de-Fonds mit dem Playoffs los.

bhp

12. Februar 2017, 19:45

