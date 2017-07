Brasilianisches Temperament für Sittener Mittelfeld

Der offensive Mittelfeldspieler Adryan wechselt offiziell zum FC Sitten. Dies gab der Verein am Montagvormittag bekannt. Der Spieler unterzeichnete einen Vertrag bis 2020.

Der FC Sitten hat den offensiven Mittelfeldspieler Adryan Oliveira Tavares, genannt Adryan, nach seiner Premiere im Testspiel gegen Rennes unter Vertrag genommen. Der Brasilianer spielte bis anhin für Flamengo. Er hat im Wallis bis Juni 2020 unterschrieben.

Der in Rio de Janeiro geborene Adryan war noch nicht mal 18 Jahre alt, als er im Juli 2012 mit Flamengo in der brasilianischen Serie A debütierte. An seinem ersten Spiel macht er gleich auf sich aufmerksam und erzielt gegen Atletico Goianese sein erstes Tor. Nach zwei ganzen Saisons bei seinem Stammverein wagt er zum ersten Mal den Schritt nach Europa, wo er zwischen Januar 2014 und Juli 2016 an Cagliari, Leeds und Nantes ausgeliehen wird. In der französischen Ligue 1 gelingt ihm mit sieben Toren in dreissig Spielen eine tolle Saison. Dank diesen guten Leistungen kann er zurück nach Flamengo, wo er letztes Jahr spielte.



Er spielte mehrmals in den brasilianischen Nachwuchsauswahlen und gewann unter anderem 2011 die U17 Copa America. Dank diesem Erfolg wird er 2012 in die Liste der 101 besten Spieler der Welt aufgenommen, die nach 1991 geboren wurden.



Die Technik und Virtuosität der neuen Nummer 94 des FC Sitten sind weitere Offensivstärken für den Trainer Paolo Tramezzani, heisst es in der Mitteilung des Vereins.

pd/noa

10. Juli 2017, 11:23

Artikel teilen