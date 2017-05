Alain Brunold beendet seine Profikarriere

Alain Brunold beendet seine Eishockeyprofi-Karriere. Beim EHC Visp galt der 32-Jährige als Leistungsträger: In 604 Spielen gelangen ihm 187 Tore und 291 Assists. In Zukunft will sich Brunold seinem Beruf als Wirtschaftsingenieur widmen.

Der Zürcher mit Bündner Wurzeln wurde bei den Kloten Flyers ausgebildet. Dort sowie in Ambri-Piotta und Fribourg-Gottéron bestritt er 77 NLA-Spiele (5 Punkte). In der National League B spielte er nach kurzen Aufenthalten bei den GCK Lions und Morges nicht weniger als elf Saisons beim EHC Visp. In 654 NLB-Spielen, davon 604 Spiele für den EHC Visp, gelangen ihm 187 Tore und 291 Assists (Total 478 Punkte, davon 449 für den EHC Visp).

Beim EHC Visp galt Alain Brunold als Leistungsträger, führte jahrelang die «beste Schweizer NLB-Linie» mit Luca Triulzi und Tomas Dolana an. Die «Drei Tenöre» gewannen zusammen zwei National-League-B-Titel für die Oberwalliser – die Hälfte aller Klub Meistertitel auf nationaler Bühne. Brunold war oft Kapitän oder Assistenzkapitän des EHC Visp. Er wird sich künftig seinem Beruf als Wirtschaftsingenieur widmen.

pd/map

01. Mai 2017, 17:38

Artikel teilen