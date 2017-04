Alatalo neuer Trainer in Visp?

Wie die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag berichtete, soll der Finne Matti Alatalo neuer Trainer beim EHC Visp werden. Er würde somit die Nachfolge von John Fust übernehmen.

Der 58-jährige Finne Alatalo war in den vergangenen sechs Jahren Trainer beim Ligakonkurrenten GCK Lions, wo er für die kommende Saison durch Leo Schumacher ersetzt wird. Davor war er Cheftrainer in der höchsten finnischen Liga und arbeitete zwischen 1995 und 2002 in der ZSC-Organisation.

16. April 2017, 08:09

