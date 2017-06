Starke Leistungen am Bettmerhorn

Laufsport | Oberwalliser Läufer am Aletsch Halbmarathon mit tollen Laufzeiten

Bei strahlend schönem Wetter und hohen Sommertemperaturen ging am Sonntag der Aletsch Halbmarathon über die Bühne. Als schnellste Läufer passierten der Bulgare Shaban Mustafa und die Britin Sarah Tunstall die Ziellinie.

Bei den Männern gab der Bulgare Shaban Mustafa, der 2015 bereits den Jungfrau-Marathon gewonnen hatte, von Beginn weg den Ton an. Der 39-Jährige gewann vor dem Zermatter Martin Anthamatten und vor Dominik Rolli. Mit Romeo Imhof zeigte ein weiterer Oberwalliser eine starke Leistung. Der Natischer lief auf dem Bettmerhorn als Fünfter ein.

Bei den Frauen holte sich Sarah Tunstall aus Cumbria in Grossbritannien den Tagessieg mit einer Zeit von 1:47.17,1. Sie hat ihren eigenen Streckenrekord von 2015 damit um 4,2 Sekunden verpasst. Auf dem zweiten Platz klassierte sich Sarah Kistner aus Kronberg in Deutschland. Diese lief ihrerseits vor der Britin Emma Pooley aus Hausen am Albis durchs Ziel.

alb / pmo

18. Juni 2017, 18:31

