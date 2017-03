Adrenalin unter dem Allalin

Skisport | 35. Ausgabe der Allalin Rennen in Saas-Fee

Am Freitag wird in Saas-Fee zu den traditionellen Allalin-Rennen gestartet. Foto: 1815.ch

Die Allalin Rennen gelten als die höchsten Gletscherabfahrten der Welt. Morgen Freitag, 31. März, und übermorgen Samstag, 1. April, werden sie zum 35. Mal im Gletscherdorf durchgeführt.

Über 1000 Teilnehmer werden in den kommenden beiden Tagen im Skigebiet von Saas-Fee die neun Kilometer lange und 1800 Höhenmeter überwindende Piste unter die Bretter nehmen und dabei Geschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern erreichen.

Gestartet wird in verschiedenen Kategorien: in Einzelrennen, «Sie und Er» und in den beliebten Mannschaftsrennen. Für Kurzentschlossene: Bis heute Donnerstag um 17.00 Uhr kann man sich für die Allalin Rennen noch anmelden.

Die Saas-Feer Volksabfahrt hat eine lange Tradition. Die ersten Allalin Rennen fanden im Jahr 1946 statt. Damals starteten neun junge Skifahrer vom Gipfel des 4027 Meter hohen Bergs Allalin und stürzten sich ins 2227 Meter tiefer gelegene Saas-Fee. Nur fünf Fahrer meisterten die unpräparierte Strecke bis ins Ziel. Heute befindet sich der Start 400 Meter tiefer als damals, am höchsten Punkt des Skigebiets von Saas-Fee und die Pisten werden vor dem Rennen bestens vorbereitet. Teilnehmer aus ganz Europa werden sich in den Disziplinen messen.

pd / zen

30. März 2017, 13:53

