Auch 2018 wieder Beachvolleyball auf Briger Stadtplatz

Das OK von Beach-in-Town hat entschieden, dass in Brig-Glis auf dem Stadtplatz auch im 2018 wieder ein ganzes Wochenende Beachvolleyball im Zentrum stehen soll.

Das Programm soll ähnlich wie bei den vergangenen Austragungen gestaltet werden. Am Freitagabend und am Sonntag werden ein Mixed-Turnier mit jeweils 3 Spielern stattfinden. Am Samstag soll das nationale Damenturnier in der Kategorie A2 durchgeführt werden. Ob es hier allenfalls noch Erweiterungen gibt, wird laut OK im Herbst geklärt.

Swissvolley wird den definitiven Spielplan aller Turniere in der Schweiz erst gegen Ende des Jahres festlegen. Im Moment ist aber geplant, dass der Anlass in Brig-Glis Ende Mai oder Anfang Juni stattfindet. Auch bei der Austragung 2017 habe man von allen Seiten bestes Feedback erhalten und in der Szene der besten Beachvolleyballerinnen sei es inzwischen ein Saisonziel, in Brig-Glis teilnehmen zu können.

16. Juni 2017, 11:47

