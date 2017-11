«Auf die Heimstärke setzen»

Bundesliga-Trainer Martin Schmidt hat zuletzt in Augsburg in seinem zehnten Spiel als Wolfsburg-Trainer erstmals verloren. Jetzt kommt es am Sonntag zum Heimspiel gegen Mönchengladbach mit den Schweizern Sommer und Elvedi.

Seit fast vier Monaten hat der VfL Wolfsburg in der VW-Arena nicht mehr verloren, das soll auch gegen den Bayern-Bezwinger Mönchengladbach so bleiben. Der Natischer Martin Schmidt hat in Wolfsburg schon einiges bewegt. Das Weiterkommen im Cup, dazu ist er in seinen ersten acht Bundesliga-Spielen (sieben Unentschieden, ein Sieg) ungeschlagen geblieben. Die erste Niederlage in Augsburg ändert nichts an seiner Zuversicht, «wir werden bereit sein». Wie sieht der Oberwalliser Bundesliga-Trainer die Ausgangslage vor dem Heimspiel? Mehr dazu im Video.

bhp

29. November 2017, 18:35

