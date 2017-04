Aufstieg verpasst

Im entscheidenden fünften Spiel der Best-of-Five Serie unterliegen die Visper auswärts in Wil (St. Gallen) mit 4:6 und verpassen damit den Aufstieg in die zweite Liga Grossfeld.

Beide Teams waren von der ersten Sekunde an hellwach. Es entwickelte sich ein hochklassiges Spiel in dem den Gastgebern in der 12. Minute der Führungstreffer gelang. Die Walliser Grossfeldherren liessen sich davon nicht beirren und konnten durch Grünwald ausgleichen. Kurz vor Ende des Startdrittels mussten die Visper in Überzahl den zweiten Gegentreffer hinnehmen.

In Unterzahl agierend vermochten die Visper Lions einen Entlastungsangriff zu starten, den Grünwald nach toller Vorarbeit von Gruber Raphael mit dem 2:2-Ausgleichstreffer abschloss. Sie standen defensiv sehr gut und mussten den Ostschweizern kaum Torchancen zugestehen. Falls doch einmal ein Abschluss des Zweitligisten den Weg aufs Tor fand, konnten sich die Lonzastädter auf den starken Schlussmann Burgener verlassen. Nach 32. Minuten wurde die engagierte Leistung im Mitteldrittel mit der 3:2-Führung durch Karlen belohnt. Bronschhofen vermochte die Partie jedoch noch im zweiten Drittel mit zwei Treffern zu wenden.

Auch im Schlussdrittel gelang den Lions durch Topskorer Gruber der frühe Ausgleichstreffer (4:4). In der Folge kamen beide Teams zu gefährlichen Torschüssen, doch die beiden Torhüter bewahrten ihr jeweiliges Team vor dem Rückstand. 11 Minuten vor Schluss war es aus Visper Sicht doch passiert. Bronschhofen traf aus kürzester Distanz zum 5:4-Führungstreffer. Trotz guten Möglichkeiten konnten die Visper bis zur 59. Minute den Ausgleich nicht wiederherstellen. In einem dramatischen Herzschlagfinale scheiterten die Visper erst an der Torumrandung, ehe sich das Visper Risiko mit einem zusätzlichen sechsten Feldspieler nicht auszahlte und der Captain des Heimteams ins verlassene Visper Tor zum Endresultat von 6:4 traf.

Die Visper scheitern damit in einer dramatischen Best-of-Five Serie gegen den Oberklassigen Zweitligavertreter denkbar knapp. Nach einer kurzen Pause geht es für die Visper Lions bereits weiter. Am 14. Mai treffen sie anlässlich der ersten Runde des Schweizer Cups mit Oberland 84 Interlaken schon auf den nächsten Zweitligisten.

Für die Visper Lions spielte

Tor: Burgener Jan (0 Tore, 0 Assist);

Feldspieler: Anthamatten Martin (0/0), Karlen Luca (1/0); Gruber Jonas (1/0), Gruber Raphael (0/3), Grünwald David (2/1); Heinzmann Yannik (0/0), Fux Fernando (0/0); Imthurn Marcel (0/0), Zurbriggen Joris (0/0), Kalbermatten Adrian (0/0); In-Albon Julien (0/0), Lowiner Jean-Marc (0/0); Zurbriggen Tobias (0/0), Eggel Kevin (0/0), Studer Lukas (0/0)

pd / pan

13. April 2017, 08:07

