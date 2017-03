Auswärtsniederlage zum Playoff-Auftakt

Zum Start der Best-of- Five-Serie unterliegen die Visper auswärts denkbar knapp mit 11:12 nach Verlängerung gegen den 2.-Liga-Vertreter UHT H.S. Bronschhofen aus St. Gallen. Schon diesen Sonntag erhalten die Oberwalliser allerdings die Chance, die Serie auszugleichen.

Der Auftakt in die Playoff-Serie gegen den 2. Ligisten aus St. Gallen gelang den Visper Lions nicht nach Mass. Nach 40 Sekunden lagen die Gastgeber mit 0:1 in Front. Die Visper reagierten postwendend mit dem 1:1-Ausgleichstreffer. In der munteren Startphase des Spiels konnte Bronschhofen wiederum vorlegen. Die Oberwalliser konnten erneut ausgleichen und bis zur 8. Minute eine 4:2-Führung herausspielen. Bis zur ersten Drittelspause erzielten beide Teams noch je einen Treffer zum Pausenstand von 5:3 für die Visper.

Trotz gutem Beginn im Mitteldrittel funktionierte nicht mehr viel auf Seiten der Lonzastädter. Die St. Galler Grossfeldspieler drehten die Partie und konnten das dritte Drittel mit einer knappen Führung in Angriff nehmen (6:7). Mit der Führung im Rücken bauten die Ostschweizer die Führung zwischenzeitlich auf 10:7 aus. Die Visper Lions bewiesen Moral und kämpften sich in die Verlängerung. In dieser gelang Bronschhofe der 12:11-Siegtreffer.

Damit liegen die Visper in der Serie mit 0:1 im Hintertreffen. Bereits am Sonntag bietet sich den Vispern in der BFO in Visp die Chance in der Best-of-Five-Serie auszugleichen. Anpfiff ist um 14:00 Uhr.

Für die Visper Lions spielten: Tor: Matthias Imboden (0 Tore, 0 Assist) Feldspieler: Luca Karlen (0/0), Martin Anthamatten (0/1); Jonas Gruber (4/1), Raphael Gruber (0/1), Damian Wasmer (1/2); Julien In-Albon (0/1), Luca Ritz (0/0); Adrian Kalbermatten (1/0), Joris Zurbriggen (2/0), Marcel Imthurn (0/2); Thomas Karlen (0/0), Jean-Marc Lowiner (0/0); Fernando Fux (0/0), Kevin Eggel (2/0), Lukas Studer (0/1); David Grünwald (0/2), Siméon Murmann (1/0)

15. März 2017, 20:56

