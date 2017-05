Basel wird Billette für Cupfinal nicht los

Am Auffahrts-Donnerstag findet der Cupfinal zwischen Sitten und Basel in Genf statt. Foto: zvg

Der FC Basel sorgt sich offenbar darum, auf den Billetten für den Cupfinal sitzen zu bleiben. Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen nur 8000 der 10'000 zur Verfügung stehenden Tickets in Anspruch genommen. An den verbleibenden 2000 konnten sich die Walliser Fans erfreuen.

Für den Cupfinal vom kommenden Auffahrts-Donnerstag haben die Teams von Sitten und Basel je 10'000 Billette offeriert erhalten. Während die Tickets bei den Wallisern wie warme Semmeln weggingen, hat der FC Basel nur deren 8000 genommen. Wie Präsident Bernhard Heusler gegenüber «blick.ch» bestätigt, liege diese Entscheidung im Ermessen des Ticketing-Teams. «Die nicht verkauften Tickets müssen wir bezahlen. Aber das Spiel steigt an einem Wochentag. Und die Anreise nach Genf ist kompliziert», lässt er sich zitieren.

Somit ist also der FC Sitten in den Genuss der 2000 von Basel nicht erwünschten Billette gekommen. Einen freien Verkauf durch den SFV wird es nicht geben. Im Wallis, so Sitten-Chef Christian Constantin gegenüber «blick.ch», liege das Potenzial an Tickets, die man absetzen könnte, bei 25'000 bis 30'000. «Der Rekord liegt bei 34'000. Das war 1991 im Wankdorf, als 56'000 Fans im Stadion waren.»

17. Mai 2017, 13:51

