Alle Ziele verpasst

Der HC Siders in der Belle am Donnerstagabend bei Uni Neuenburg. Foto: Walliser Bote

Das wars für den HC Siders, er verlor am Donnerstagabend die Belle bei Uni Neuenburg 3:4 und steht am Ende einer Saison, in der er keines der gesetzten Ziele geschafft hat.

Nie in diesem Entscheidungsspiel lag der HC Siders in Führung, stets musste er die Rückkehr in die Partie suchen. Posse glich zum 1:1 (3.) aus, Dozin markierte das 2:2 (22.) und wieder Posse schoss das 3:3 (44.), aber die Mittelwalliser zeigten altbekannte Schwächen im Powerplay, von denen sie zuviele vergaben. In der Verlängerung spielte die ersten 85 Sekunden nur der HC Siders, der zu weiteren Chancen kam. Dann stürmte auch Uni Neuenburg ein erstes Mal Richtung Goalie Pittolaz und bezwang diesen durch Nicolas Gay tatsächlich. Das Heimteam gewann 4:3, erreicht damit die Playoff-Halbfinals und steht ohnehin für 2017/2018 als Aufsteiger die in die neue "Swiss Regio League" fest.

Davon kann Siders nur träumen, es spielt kommende Saison weiterhin in der "normalen" 1. Liga und bleibt auch im Schweizer Cup nur in der Rolle des Zuschauers.

Alan Daniele

23. Februar 2017, 22:49

Artikel teilen