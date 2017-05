Sand-Cracks am «Beach in Town»

Bereits zum fünften Mal findet «Beach in Town» auf dem Stadtplatz in Brig-Glis und im Schwimmbad Geschina statt.

Am Freitag ab 17.30 Uhr und am Sonntag ab 09.30 Uhr gehört das Feld den Mixed-Teams. Im Modus 3-gegen-3 spielen einheimische Teams um den Titel. Die Rangierungsspiele werden am Sonntagnachmittag stattfinden und der grosse Final gegen 16.00 Uhr. Aktuell hat es noch wenige Plätze frei. Wer also noch kurzfristig teilnehmen möchte, kann sich auf der Internetseite oder via Facebook anmelden.

Das sportliche Highlight ist erneut das nationale Damen-Turnier am Samstag. In einem der zehn grössten Turniere der Schweiz kämpfen die Teams um wichtige Punkte für die Qualifikation zur Schweizer Meisterschaft in Bern. Dort können nur acht Teams teilnehmen und die Erfahrung aus den letzten Jahren hat gezeigt, dass die Halbfinalisten aus Brig-Glis gute Chancen haben, in Bern beim grossen Finale dabei zu sein.

Starkes Teilnehmerfeld

Das Feld der Teilnehmerinnen ist dieses Jahr noch stärker einzuschätzen als in den vergangenen Austragungen. Aus den Top-20 der Schweiz sind mit Ausnahme der vier besten Spielerinnen fast alle vor Ort. Mit dem Duo Nicole Eiholzer / Dunja Gerson ist kurzfristig noch ein Top-Team dazugekommen. Die in Brig-Glis topgesetzten Damen standen letzthin noch in China (9. Rang) und Brasilien (33. Rang) bei internationalen Turnieren in Einsatz. Nach einem Zwischenstopp in Brig geht es danach weiter nach Moskau.

Eiholzer/Gerson sind ebenso wie die Turnier Nummer 3 Laura Caluori / Elena Steinmann B-Nationalteams und somit vom Besten, was die Schweiz im Beachvolleyball zu bieten hat. Mit Muriel Grässli / Taryn Sciarini sind die Titelverteidigerinnen dabei und neben anderen Sand-Cracks auch die amtierenden U17-Schweizer-Meisterinnen Mara Betschaft und Céline Baumann, welche sich dank einer Wildcard von Swissvolley präsentieren können.

Die beiden A1-Turniere dieser Saison haben gezeigt, dass das Teilnehmerfeld in Brig-Glis fast ebenbürtig ist. Beach-Volleyball der Extraklasse ist also am Samstag, 27. Mai, in Brig-Glis auf dem Stadtplatz angesagt. In Zusammenarbeit mit den umliegenden Restaurants ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

pd/map

24. Mai 2017, 09:26

