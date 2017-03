Beeindruckender Heimsieg

In der Best-of-Five Serie setzen sich die Visper zu Hause verdient gegen den UHT H.S. Bronschhofen mit 17:3 durch und gleichen die Serie damit aus.

Artikel zum Thema UHC Naters-Brig klassiert sich auf zweitem Rang

Nach einer umkämpften Startphase traf Gruber Jonas in der fünften Minute zum 1:0 Führungstreffer. Diese Führung konnten die Visper Lions in den nächsten 15 Minuten durch vier weitere Tore auf 5:0 ausbauen.



Auch im 2. Drittel blieben die Oberwalliser Grossfeldspieler spielbestimmend. Das Mitteldrittel vermochten sie so mit 7:1 für sich zu entscheiden. Souverän liessen sie im Schlussdrittel nichts mehr anbrennen und siegten schlussendlich mit 17:3.



Damit steht es in der Playoffserie zwischen den Vispern und den St. Gallern 1:1 Unentschieden. Bereits am kommenden Samstag (25.03.) findet das dritte Spiel in Wil statt.

pd/noa

22. März 2017, 19:44

Artikel teilen