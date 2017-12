Bereits früh war alles klar

Der HC Siders wurde gegen Meyrin seiner Favoritenrolle gerecht. Dave Schumann brachte den Heimklub bereits in der 2. Minute in Führung, nach dem ersten Drittel führten die Mittelwalliser 4:0. Das war mehr als die Vorentscheidung.

Neben Schumann waren Mike Burgener, Rémy Rimann und Xavier Reber die Torschützen zur beruhigenden 4:0-Führung nach dem ersten Drittel. Der klare 1.-Liga-Leader geriet in der Folge nie mehr in Gefahr, das Spiel noch aus der Hand zu geben. Xavier Reber (wieder im Powerplay) und Jérémy Gailland erhöhten bis zur Spielmitte auf 6:0, das 6:1 durch Grégory Smith iin der 30. Minute war nicht mehr als Resultatkosmetik. Nicolas Dozin erhöhte in der 32. Minute auf 7:1, dabei blieb es bis zum Schluss.

Obwohl die Partie entschieden war, gings im Schlussdrittel doch noch recht hektisch zu und her, mit Strafen auf beiden Seiten. Der Gliser Schiedsrichter Thomas Hug hatte die Partie aber bestens im Griff.

alb

23. Dezember 2017, 20:21

Artikel teilen