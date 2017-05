Bia schwächt ab

Zuletzt sorgte er für Schlagzeilen: Erst lieferte er sich mit Präsident Christian Constantin nach dem St-Gallen-Spiel ein verbales Gefecht, dann beklagt er sich über ausgebliebene Lohnzahlungen. Jetzt rudert FC-Sitten-Spieler Geoffrey Bia etwas zurück.

Er habe das nie so gesasgt, so Bia nach dem heutigen Training. Seinen Lohn habe er immer erhalten. "Doch es geht um finanzielle Zusatzleistungen, die mir per Vertrag zustehen und monatelang nicht eingegangen sind. Ich fordere nur das, was mir zusteht".

Christian Constantin zum "Fall Bia": "Der Grossteil seines Salärs lief in seiner Verletzungspause über eine Versicherung ab, da kann es schon zu Verzögerungen bei der Auszahlung gekommen sein". Nur ein Sturm im Wasserglas? Nicht ganz. Die Verstimmung beidseits ist gross, und der Präsident sieht für seinen Polemik-Spieler für die nächste Saison beim FC Sitten keine Zukunft mehr. Trotz weiterlaufendem Vertrag.

bhp

31. Mai 2017, 19:03

Artikel teilen