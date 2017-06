Tanzen | Schweizermeisterschaften in Düdingen

Zwei Gruppen der Tanzschule dTn haben am Sonntag am Finale der 13. Schweizermeisterschaften in Düdingen im Modern-/Jazzdance teilgenommen.

Eine Gruppe der Tanzschule dTn dance theler nicole aus Naters sicherte sich dabei den 3. Rang. Die andere ertanzte sich Rang 4.

pd/map

27. Juni 2017, 08:07

