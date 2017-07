Chalchofen-Schützen reisen nach Zürich

SSZ Chalchofen: Die neue Standarte des Vereins kommt am Final in Zürich bereits zum Einsatz. Foto: zvg

Alle Entscheidungen in der Schweizer Gruppenmeisterschaft sind gefallen. Sehr zur Freude der Chalchofen- Schützen von Ried-Brig-Glis. Gleich drei Gruppen (2 A, 1 D) reisen am ersten September-Wochenende ins SSZ Albisgüetli. Begleitet werden sie vom SV Lötschen A und vom MSV Turtmann E1.

Feld A: Chalchofen und Lötschen

Die Gruppe SSZ Chalchofen A1 «Edelweiss» hat einmal mehr mit 975 Punkten von maximal 1000 Punkten aufgetrumpft. Auch die Gruppe A 2 «Brix» kam auf 972 Punkte. Beide Quintette siegten in ihrer Kombination. Damit nehmen die Chalchofner zum 19. Mal in Folge an einem SGM-Final teil. Auch die Einzelresultate beweisen die schiesstechnischen und mentalen Stärken der Chalchofner.

Auch die fünf Schützen vom SV Lötschen schafften den Sprung nach Zürich, allerdings mit einer Portion Glück wie schon in der 2. Runde. In der schwächsten Kombination im Feld A der Sportgewehre reichten die 949 Punkte der Lötscher Schützen hinter Clanx/Appenzell (962), vor Arbon (948) und Charmey FR (947) denkbar knapp für eine reservierte Finalscheibe in Zürich.

Feld D: Nochmals Chalchofen

SSZ Chalchofen D (Sturmgewehre 57/03 u.a.) qualifizierte sich mit 701 von 750 Punkten für den Final. Die fünf Schützen zeigten eine kompakte Leistung und haben in dieser Saison noch nie geschwächelt.

Feld E: Starkes Turtmann E1

Im dünn gewordenen Feld der Sturmgewehre 90 hätte jedermann auf eine doppelte Finalteilnahme der Turtmänner gewettet. Die Bilanz ist ein lachendes (E1) und ein weinendes Turtmänner Auge (E2): Die erste Gruppe kam hinter Mammern TG (705) auf 703 Punkte und distanzierte Pechvogel Erlenbach mit 695 Punkten klar.

Die Turtmänner schossen sehr kompakt zwischen 143 und 138 Punkten. Die zweite Garnitur musste sich mit guten 684 Punkten von Ulmiz FR (695) und Rüschegg BE (709) doch deutlich geschlagen geben. Dafür kann Turtmann nun für die Finalbesetzung unter ingesamt zehn Schützen auswählen.

Die höchsten Einzelresultate der Oberwalliser Schützen

Feld A

198: Norbert Wyder, Romeo Zentriegen (Chalchofen 1)

197: Iwan Ritler (SV Lötschen); Martin Imhof (Chalchofen 2)

196: Markus Eyholzer (Chalchofen 1) Beat Ritter (Chalchofen 2)

195: Herbert Blatter (Chalchofen 2) Wolfgang Roth (SV Lötschen) usw.

Feld D

143: Josef zur-Werra

142: Kurt Jeitziner

141. Michael Ostertag

140: Paul Frachebourg

135: Silvan Lorenz (alle Chalchofen D1)

Feld E

143: Walter Jäger (Turtmann 1)

141: Konrad Amacker, Mareika Weissbrodt –Meyer (Turtmann 1)

140: Reinold Bregy (Turtmann 1)

138. Leon Summermatter (Turtmann 2); Roger Weissbrodt (Turtmann 1)

137: Manuela Weissbrodt, Leticia Summermatter, Jasmin Gsponer (Turtmann 2) usw.

Alle Resultate und Ranglisten finden Sie unter www.fst-ssv.ch/News/Breitensport

pd / pan

02. Juli 2017, 10:08

