Erster Sieg gegen das Team Unterwallis

Am vergangenen Wochenende fanden im GC Matterhorn die Clubmeisterschaften bei perfekten äusseren Bedingungen statt. Die Woche zuvor gewann das Team Oberwallis gegen das Team Unterwallis bei einem Wettstreit.

Der Clubmeistertitel bei den Herren ging mit dem Tagesbestresultat, einem hervorragenden Resultat von 74 Schlägen (2 Schläge über PAR) an Schliesing Max, teilt der Club in einem Schreiben mit. Bei den Frauen gewann Bayard Elena. Am Turnier, welches am vergangenen Samstag statt fand gewann Grütter Beat bei den Senioren und Netto Sieger wurde Noti Christian.

Ryder Cup Oberwallis vs. Unterwallis

Am Sonntag 11.09.2016 wurde im GC Matterhorn ausserdem zum 4. Mal der Ryder Cup zwischen dem Team Oberwallis und dem Team Unterwallis ausgetragen.

Jedes Team stellte zwölf Spieler, welche im Lochwettspiel (Matchplay) gegeneinander antraten.

Das Team Oberwallis konnte sich bei der 4. Ausgabe zum ersten Mal gegen das Team Unterwallis durchsetzen. Das Endresultat lautete 10.5 Punkte zu 6.5 Punkte.

20. September 2016, 16:43

