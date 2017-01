Crosslauf Naters bei eisigen Temperaturen

Laufsport | 152 Läuferinnen und Läufer am Start

Auf dem Sportplatz Stapfen in Naters fand am Samstag der 2. Lauf der Kantonalen Crosstournee 2017 statt. Foto: zvg

Auf dem Sportplatz Stapfen in Naters fand am Samstag der 2. Lauf der Kantonalen Crosstournee 2017 statt. Der TV Naters hat mit seinen zahlreichen Helferinnen und Helfer einen anspruchsvollen und schönen Parcours bereit gestellt.

Bei eisigen Temperaturen fanden unter der Leitung von OK Präsident Chiabotti Christian 152 Läuferinnen und Läufer den Weg nach Naters. Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass Crossläufe vor allem von Athletinnen und Athleten aus dem Unterwallis bestritten werden. Nur wenige

Läuferinnen und Läufer aus dem Oberwallis nahmen am Lauf teil und warteten aber teilweise mit ansprechenden Resultaten auf. So gewann der Natischer Julian Schnidrig bei den Schülern C Silber, und bei den Schülerinnen B gewann die Natischerin Lynn Bronce Pollinger.

Einen Sieg gab es für das Leichtathletik- und Laufteam Oberwallis mit Tabea Blatter bei den Mädchen Jugend B und bei den Mädchen A reichte es mit Lynn Lengen und Patricia Maria Amman zu Platz eins und zwei. Bei den Damen schaffte es die Bitscherin Eleonora Mangisch als Dritte ebenfalls aufs Podest.

Der dritte Lauf der Kantonalen Crosstournee wird am 28. Januar in Siders stattfinden.

Die komplette Rangliste

pd / zen

14. Januar 2017, 18:40

