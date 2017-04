"Wir haben keine Angst vor dem Cupfinal"

Festhütte Tourbillon, die über 11'000 Fans feierten mit der Mannschaft bis gegen Mitternacht den Einzug in den Cupfinal gegen den FC Basel. Peter Zeidler verliert noch keinen Gedanken daran, als erster Trainer des FC Sitten ein Endspiel verlieren zu können. "Wir haben keine Angst vor Basel oder dem Cupfinal, es herrschen nur positive Gedanken".

"Die Hoffnung auf einen Sieg dominiert die Angst vor einem Scheitern, das war bei mir immer so". Sittens Trainer musste dem Gegner mehr als nur Respekt zollen. "Luzern war zumindest in den ersten 90 Minuten eher besser als wir, zumindet hatten die Gäste mehr klare Torchancen. Doch die Verlängerung sprach für uns, und unverdient kamen wir schlussendlich nicht ins Endspiel". Präsident Christian Constantin, der vor der Verlängerung und vor dem Elfmeterschiessen auf dem Terrain die Mannschaft verbal beschwörte, sah einen Knackpunkt: "Schneuwlys Platzverweis hat uns geholfen, ab dem Moment wuchsen unsere Vorteile". Doch ohne einen starken Torhüter Anton Mitrjuschkin, der in der finalen Entscheidung zwei Elfmeter parierte, wäre das alles nutzlos gewesen. "Er ist jetzt schon ein Topgoalie in Europa", weiss Peter Zeidler. "Er hat im Frühjahr bei uns enorm Einfluss genommen". Captain Reto Ziegler, der als erster Penaltyschütze viel Verantwortung übernahm, glaubt jetzt nicht an einen Cup-Blues. "Die Finalqualifikation wird uns auch in der Meisterschaft viel Energie verleihen, die Vorfreude auf das Endspiel ist enorm".

Derweil ging in Sittens Kabine die Post ab, schon mit Finaltrikots ausgerüstet hallten die Gesänge der Sieger durch die Gänge. Der 14. Final des FC Sitten wird ein besonderer werden. Nur schon, weil er in der Westschweiz, in Genf stattfindet.

