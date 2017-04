FC Sitten belohnt treue Fans

Der FC Sitten trifft am 25. Mai im Schweizer Cupfinal im Stade de la Praille in Genf auf den FC Basel. Beide Vereine werden zunächst über ein beschränktes Ticketkontingent für ihre Fans verfügen. Die aktuellen Abobesitzer und die Teilnehmer an der «opéraSION Tourbillon» werden hierbei bevorzugt.

Um die treuen Fans zu belohnen, wird der FC Sitten vorab den aktuellen Saisonabobesitzern die Möglichkeit geben, ein Ticket für den Cupfinal zu erwerben. Demnächst wird hierzu ein Sonderverkaufsevent stattfinden. Personen, die sich für eine Saisonkarte für die nächste Saison im Rahmen der kürzlich gestarteten «opéraSION Tourbillon» angemeldet haben, werden ebenfalls prioritär ein Ticket für das Spiel gegen den FC Basel erwerben können.

Dieses Angebot gilt im Rahmen des verfügbaren Vorrats. Die beiden Möglichkeiten, ein Finalticket zu erwerben, können kombiniert werden: ein Fan, der diese Saison bereits ein Abo besitzt und seine Saisonkarte für die Saison 2017/18 auf «operaSIONtourbillon.ch» beantragt hat, kann somit zwei Tickets kaufen.

Die traditionellen Partner und Mitglieder der verschiedenen Unterstützungsorganisationen des FC Sittens (Montagsclub, Club des 1000, Club Platine, Club 13 und Sponsoren) werden später über die ihnen zustehenden Ticketkontigente informiert.

pd/map

07. April 2017, 16:32

