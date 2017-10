Dämpfer für den EHC Visp

Der EHC Visp wollte zu einer Siegesserie ansetzen. Daraus wird vorerst nichts. Auswärts gegen die GCK Lions setzte es eine ärgerliche 3:4-Niederlage ab.

Die Visper verschliefen den Start, lagen nach dem ersten Drittel 0:1 zurück. Danach schafften sie die Wende, gingen 2:1 und 3:2 in Führung, doch im letzten Drittel kams nochmals zum Umschwung. Und das obwohl die Visper deutlich häufiger auf das gegnerische Tor schossen. "Wir waren nicht voll bereit und am Schluss fehlte die Effizienz", so der Visper Trainer Matti Alatalo.

alb

29. Oktober 2017, 18:46

