Ein Tor, ein Punkt

Swiss League | Der EHC Visp verlor gegen Ajoie in der Verlängerung mit 1:2

Der EHC Visp läuft weiter der eigenen Torlosigkeit hinterher: 3 Tore in den letzten drei Spielen sind mager, der eine Treffer reichte gegen Ajoie nur zu einem Punkt. In der Verlängerung verlor man mit 1:2.

Viel Arbeit, kaum Ertrag. Der EHC Visp lief auch gegen Ajoie den eigenen Möglichkeiten hinterher. Ein früher Rückstand schien mental derart schwer zu kompensieren, erst eine Spezialsituation brachte die vorübergehende Erlösung. In Unterzahl erzwang Sturny das 1:1, trotz guten Möglichkeiten in den Schlussminuten reichte es nicht zu mehr. Ajoie-Ausländer Devos entschied die Partie in der Verlängerung mit dem 1:2, für Visp trotz ansprechender Leistung eben doch wieder eher eine Enttäuschung.

bhp

17. Oktober 2017, 21:52

