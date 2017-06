An einer Verwaltungsrats-Sitzung wurden die Details geklärt, die Entscheidung steht: Dejan Markovic bleibt Trainer des 1.-Ligisten FC Oberwallis Naters.

Der Serbe hatte das Team bei seinem zweiten Engagement hier in der Winterpause auf einem Abstiegsplatz übernommen und es schlussendlich souverän zum Ligaerhalt geführt. Der FC Oberwallis Naters totalisierte in der Rückrunde am drittmeisten Punkte der 1.-Liga-Gruppe 1. Der neue/alte Trainer fordert drei Verstärkungsspieler, daneben stehe die Basis für eine erfolgreiche Saison bereit.

bhp

07. Juni 2017, 09:04

