Der «Benjamin» der Liga spielt beim FC Sitten

Seit etwas mehr als einer Woche führt Frederico Da Costa den Titel des «jüngsten Spielers» der Raiffeisen Super League. Der erst 17-Jährige gilt als grosses Talent.

Artikel zum Thema Sitten kann gegen den FCB nicht mehr gewinnen

Seit seiner Einwechslung in der 83. Minute im Spiel gegen den FC St. Gallen (1:2) ist Sittens Frederico Da Costa mit dem Geburtsdatum 17.05.1999 der jüngste in dieser Saison eingesetzte Spieler in der Raiffeisen Super League.

Er übertrumpfe dadurch GC-Mittelfeldspieler Nedim Bajrami um 78 Tage, schreibt der FC Sitten erfreut in einer Mitteilung. Da Costa steht auch für die Schweizer M18-Auswahl im Einsatz.

pd / pmo

14. März 2017, 16:11

Artikel teilen