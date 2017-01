Siders und Saastal verloren

In einem verrückten Walliser Derby erzwang Siders gegen Leader Sitten-Nendaz im Schlussdrittel zum 5:5 doch noch die Verlängerung, der Favorit entschied 9 Sekunden vor dem Ende der Overtime das Spiel für sich. Der EHC Saastal zog auf eigenem Eis gegen Star Forward Lausanne Morges beim 3:4 den Kürzeren.

Ein verrücktes Unterwalliser Derby vor 2251 Fans in der Grabenhalle, die Emotionen gingen hoch. Der HC Siders gab ein 2:0 und 3:2 aus der Hand und lag im Schlussdrittel mit 3:5 in Rücklage, mit einem vehementen Schlussspurt und dem 5:5-Ausgleich rettete man sich in die Verlängerung. Hier erzielte Sittens Bonnet ganze 9 Sekunden vor dem Ende der Overtime doch noch das 5:6. Für sein Team hatten vorher Dayer, Cheseaux, Guex (2) und Curty getroffen, den den HC Siders skorten Métrailler, Wüthrich, Dario Burgener (2) und Sammali.

In einem strafenreichen Spiel (Matchstrafe, zweimal 10 und 8mal 2 Minuten gegen Saastal) kassierte der EHC Saastal gegen Star Forward Lausanne Morges eine 3:4-Heimniederlage. Sascha Zeiter hatte sein Team mit zwei Treffern (2:0) in Führung gebracht, die Gäste kehrten die Partie bis zur 37. Minute zum 2:4. Ralph Zurbriggen (51.) gelang nur noch das Anschluss-Tor zum 3:4. Ende des ersten Drittels kassierte Silvan Zurbriggen eine Matchstrafe (Berührung des Schiedsrichters), das könnte Konsequenzen haben.

bhp

03. Januar 2017, 22:45

