FC Visp als Derby-Spezialist

Nando Truffer trifft mit dem Kopf zum 2:1 gegen Naters II, die Vorentscheidung im Derby in Visp. Foto:

Gleich zwei Oberwalliser 2.-Liga-Derby standen an. Der FC Visp bezwang Naters II sicher mit 3:1 und hat damit in dieser Saison sämtliche sechs Derbys für sich entschieden. Absteiger Termen/Ried-Brig sorgte für eine Ehrenmeldung: Beim 4:3 über Raron gab es den zweiten Sieg in dieser Saison.

Der FC Visp untermauerte beim 3:1 über Naters II klar seine Position als bester Oberwalliser 2.-Ligist. Borter eröffnete das Skore zum 1:0, Dorobisz glich für die Natischer zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause traf Truffer per Kopf zum 2:1, und nach dem Wechsel machte Ittig mit seinem 3:1 alles klar. Ein torreiches Ausklang-Derby setzte es in Termen ab. 2:2 stand es zur Pause, zuletzt feierte Termen/Ried-Brig beim 4:3 über den FC Raron seinen zweiten Saisonsieg. Ein kleiner Trost beim bereits feststehenden Abstieg in die 3. Liga.

27. Mai 2017, 19:53

