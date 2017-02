Deutliche Niederlage entgegen dem Spielverlauf

Der EHC Raron hat das dritte Spiel gegen einen cleveren HC Sion verloren. Von Anfang an nahmen die Rarner das Zepter in die Hand und nahmen das Drittel der Sittener unter Beschlag.

Trotzdem konnten die Sittener durch Unachtsamkeit der Rarner mit 2:0 in Führung gehen. In der 17. Minute konnten dann die Rarner den verdienten Anschlusstreffer durch Millius erzielen. Doch eine Minute später nutzten die Sittener erneut einen Eigenfehler aus.

Im zweiten Drittel war wieder das gleiche Raster. Raron spielte teilweise den Gegner schwindlig und Sitten erzielte die Tore, so dass man auch das zweite Drittel mit 2:1 verlor. Sinnbildlich war der Treffer der Sittener zwei Sekunden vor der Sirene. Vorausgegangen waren unnötige Strafen.

Im letzten Drittel probierten die arg dezimierten Rarner nochmals ran zu kommen. Man war nachwievor die dominierende Mannschaft. Der Trainer Dario Andenmatten kann zu diesem Spiel sagen: «Offensive 100 Prozent Einsatz und Topp und in der Defensive Flop mit zu vielen Geschenken an den Gegner». Auch das man den Torhüter noch raus nahm brachte nicht mehr viel und so ging schlussendlich auch das letzte Drittel verloren und man verlor schlussendlich klar mit 4:8.»

So haben die Rarner nun den Heimvorteil aus den Händen gegeben und müssen am Mittwoch um 20.45 Uhr in Sitten gewinnen, damit man die Serie am Donnerstag noch für sich entscheiden kann und das gesetzte Ziel Playoff-Halbfinale erreichen wird. Der EHC Raron wird alles dafür geben und mit einer defensiv guten Leistung werden sie die Serie noch drehen.

pd/noa

20. Februar 2017, 09:09

