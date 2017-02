Die Chance zur Revanche

Niederlage im zweiten Spiel. Der EHC Raron kann sich bereits heute Abend in der Serie wieder in Front bringen (Archivbild). Foto: zvg

Es war ein Spiel mit Aufs und Abs. Ein Spiel, bei dem dem EHC Raron das letzte Quäntchen Glück fehlte. Der EHC Raron hat aber schon am Freitagabend zu Hause die Chance, sich wieder den Vorsprung in der Serie zu erkämpfen. Das dritte Spiel der 2. Ligapaarung EHC Raron gegen HC Sitten findet statt am Samstag schon heute Abend statt.

Im ersten Drittel waren die Gastgeber druckvoller und immer ein wenig eher an der Scheibe. Der EHC Raron tat sich schwer, offensiv Akzente zu setzen. Durch eine gute Defensivleistung und einer guten Torhüterleistung ging das dezimierte Team mit einem formidablen 0:0 in die Garderobe. Im zweiten Drittel war Sion dann besser und konnte seine Vorteile auch teilweise durch unnötige Strafen der Rarner in einen 2:0-Vorsprung umwandeln.

Die Rarner Mannschaft liess sich nicht beirren und ging im letzten Drittel seinen Weg. Die Detailpflege wurde nun deutlich sichtbar umgesetzt. Auch das 3:0 der Sittener brachte die Spieler nicht aus dem Konzept. Die Boys von Trainer Dario Andenmatten kämpften um jeden Puck und glichen verdient zum 3:3 aus. Doch kurze Zeit später lag man erneut im Rückstand. Eine Reihe kleiner Fehler brachte den Sittenern den Vorsprung zurück. Durch einige umstrittene Schiedsrichterentscheide am Schluss des Spiels erhielt man kaum mehr die Chance, zurück ins Spiel zu kommen.

So verlor man das Spiel mit 3:4 gegen einen Gegner, der über die ganze Spielzeit gesehen an diesem Abend die bessere Mannschaft war. Bereits heute um 20.15 Uhr geht die Serie in Raron weiter. Die Mannschaft will dabei alles daran setzen, den Heimvorteil auf ihrer Seite zu halten. Eigentlich hätte das nächste Spiel am Samstag stattfinden sollen - es wurde kurzfristig auf Freitagabend verschoben.

pd / pmo

17. Februar 2017, 09:20

