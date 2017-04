Die Mannschaft nimmt Form an

Lange war es still um den EHC Visp, wenn es darum ging, wie die Mannschaft der kommenden Saison zusammen gesetzt sein wird. Mit dem neuen Sportchef scheint dies ein Ende zu haben. Der EHC Visp verpflichtet für kommende Saison einen neuen Torhüter.

Reto Lory ist zurück in Visp. Der «Oberwalliser», welcher in Visp wohnhaft ist, liebäugelte seit längerem mit einem Comeback in die Lonzastadt, wo er den Meistertitel 2011 feierte. Die letzten Jahre verbrachte der 28-jährige Torhüter mehrheitlich bei Martigny Red Ice, mit einem Abstecher in der NLA beim HC Fribourg Gottéron. Reto Lory gehört zu den erfahrensten Torhüter der Liga. Zuletzt wies er mit 92.63 Saves in der Qualifikation ligaweit die besten Statistiken vor.

Andy Ritz verlängert in Visp

Der 21-jährige Andy Ritz verlängert sein Engagement im Oberwallis um eine Saison. Er galt in seiner ersten Nationalliga-Saison als «bester Newcomer» und führte tadellos die vier Sturmformation an. Letztlich entschied sich der junge einheimische seine Eishockeykarriere weiterzuführen und wird parallel ein Wirtschaftsstudium an der Fernuni beginnen.

pd/noa

05. April 2017, 09:17

