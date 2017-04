Die Meister sind gekürt

Am Freitag und Samstag hat mit den Playoff-Finals der Saisonhöhepunkt der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft statt gefunden. Die Zuschauer in Susten erlebten viel Dramatik. Am Ende konnten drei verdiente Meister gekürt werden.

Final Junioren:

UHC Embd Devils – UHC Naters-Brig 6:5 n.V. und 8:5 (Serie: 2:0)

Bis knapp 10 Minuten vor Schluss sah der UHC Naters-Brig im ersten Duell der beiden besten Juniorenteams als sicherer Sieger aus. Doch die kämpferischen Devils rauften sich zusammen und retteten sich nach einem Drei-Tore-Rückstand in die Verlängerung. Dank eines Überzahltreffers schafften sie dann prompt den ersten Sieg des Finalwochenendes.

Das nächste Spiel am Samstag war von Beginn weg ausgeglichen. Die Führung wechselte hin und her. Erst spät in der zweiten Halbzeit vermochten sich die Embder vorentscheidend in Front zu schiessen. Trotz allen beherzten Bemühungen von Naters-Brig gelang die Wende nicht mehr. Am Ende konnten sich die Junioren der Embd Devils als ersten Meister der Saison 2016/2017 feiern lassen.

Final Damen:

UHC Naters-Brig – Fletschi Cracks 8:7 n.P. und 8:7 n.V. (Serie: 2:0)

Gespannt war man auf die Finalreprise aus dem Vorjahr. Die Mannschaften schenkten sich denn auch von A bis Z keinen Meter. Trotzdem konnten die Saaserinnen dank grossartiger Effizienz plötzlich mit 6:3 in Führung gehen. Doch Naters-Brig spielte zielstrebig weiter auf das gegnerische Tor und schafften die Wende. Doch auch die Fletschi Cracks wussten mit Kampfgeist zu überzeugen und retteten sich dank dem neuerlichen Ausgleich in die Verlängerung. In dieser neutralisierten sich die Teams geschickt. Damit musste die Entscheidung im Penaltyschiessen her. In diesem behielt der Meister Naters-Brig das bessere Ende für sich und sicherte sich damit den ersten Sieg.

Spiel Zwei war erneut geprägt von einem ständigen Hin und Her. Es entwickelte sich eine hochspannende und sehenswerte Partie, in der sich kein Team entscheidend absetzen konnte. So ging auch diese Partie in die Verlängerung. In dieser konnten sich beide Mannschaften hervorragende Chancen notieren lassen. Es war schliesslich Naters-Brig vergönnt, mit einem gezielten Schuss die Meisterschaft zu ihren Gunsten zu entscheiden. Damit schafften sie in einer dramatischen Finalserie gegen einen ebenbürtigen Gegner die Titelverteidigung.

Final Herren:

Old Boys Naters-Brig – Blacknosesheep 7:1 / 9:7 (Serie: 2:0)

Nach den spannenden Spielen der Junioren und Damen war man gespannt auf das Herrenfinale. Die Blacknosesheep mit dem Cupsieg im Rücken schafften gegen den Meisterschaftsfavoriten Old Boys Naters-Brig einen guten Start und gingen in Führung. Doch die Old Boys liessen sich davon nicht beirren. Sie demonstrierten eine nahezu perfekte Teamleistung. Die Blacknosesheep ihrerseits fanden nie mehr den Tritt ins Spiel. Auch wenn besonders seitens der Old Boys sehr schöne Kombinationen gezeigt wurden, Spannung kam im Spielverlauf nie mehr auf und die Partie ging am Ende mit einem eindeutigen Resultat an die Old Boys.

Wie erwartet liessen die Blacknosesheep die Schlappe nicht auf sich sitzen. Mit viel Kampfgeist kehrten sie am Samstag zurück. Die Old Boys ihrerseits bestätigten ihre Leistung vom Vortag und so entwickelte sich eine hochstehende und würdige Finalpaarung, die von Kampfgeist und Fairness beider Teams geprägt wurde. Die Old Boys schafften es erneut, mit zwei Toren in Führung zu gehen. Die Blacknosesheep blieben jedoch dran und glichen gar aus. Jedoch war es jeweils der Gegner, welcher wiederum mit einem Treffer antworten konnte. Am Ende versuchten die Blacknosesheep ohne Torhüter, doch noch die Wende herbeizuführen. Doch sie scheiterten sowohl am hervorragenden Torhüter wie auch an der soliden Defensive der Old Boys. Diese verteidigten den Vorsprung und konnten sich als verdienten Meister der Königsklasse der OUM feiern lassen. Es ist der lange ersehnte erste Titel der Teamgeschichte.

Damit endete auch diese Finalserie frühzeitig mit 2:0 Siegen. Doch dies tat dem Umstand nichts ab, dass die Unihockeygemeinde im prall gefüllten Zentrum Sosta in Susten abermals in den Genuss von hochkarätigem Unihockey-Sport gekommen war. Mit jeweils würdigen Meistern in allen Kategorien endet eine erfolgreiche Saison der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft.

pd/noa

23. April 2017, 11:40

