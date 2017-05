Sitten-Fans nehmen vor Cupfinal die Stadt Genf in Beschlag

Genf ist am Donnerstag rot-weiss. Foto: Walliser Bote

Rund 18 000 Sitten-Fans werden zum Cupfinal in Genf erwartet. Foto: Walliser Bote

...oder per Oldtimer. Foto: Walliser Bote

...per Zug, Bus... Foto: Walliser Bote

Tausende Fans des FC Sitten sind in diesen Stunden unterwegs nach Genf... Foto: Walliser Bote

Die ersten Sittener Fans sind in Genf eingetroffen. Foto: Walliser Bote

Der FC Sitten tritt am Donnerstagnachmittag zum 14. Cupfinal an. Foto: Walliser Bote

FC-Sitten-Fanmarsch in Genf. Foto: Keystone

Rund 13'000 Sitten-Fans werden zum 14. Walliser Cupfinal in Genf erwartet. Foto: Keystone

Kurz vor Anpfiff zum Cupfinal zwischen dem FC Sitten und dem FC Basel haben am Donnerstag Tausende Fussballfans die Stadt Genf in Beschlag genommen. Die aufgekratzten Fans sahen sich einem riesigen Polizeiaufgebot gegenüber. Die Stimmung war aufgeladen.

Ausnahmezustand in der Calvinstadt: Kurz nach 13.30 Uhr, nach der Ankunft der letzten Extrazüge, starteten am Bahnhof Genf die beiden Fanmärsche in Richtung Fussballstadion. Bereits eine halbe Stunde nach Beginn der Märsche kam es im Stadtzentrum zu ersten Auseinandersetzungen zwischen den gegnerischen Fans. Die Polizei musste einschreiten.

«Genf, wir scheissen auf dich», hatten zuvor einige FC Sitten-Fans provozierend skandiert. Zahlreiche Rauchbomben und Böller wurden gezündet.

Auch bei den Basel-Fans, die sich auf der anderen Seite des Bahnhofs versammelt und sich mit Fan-Gesängen auf den Marsch eingestimmt hatten, war die Stimmung aufgeladen. Viele trugen T-Shirts mit der Aufschrift «Sion muess falle». Einige hatten schon reichlich Bier intus.

Zum Cupfinal im Genfer Stadion werden mehr als 25'000 Zuschauer erwartet - rund 8000 Basel- und 13'000 Sitten-Fans. Das Spiel sollte um 16 Uhr beginnen. Die Stadt hat ausführliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Unter anderem wurden die Geschäfte am Bahnhof geschossen.

Aus den verschiedenen Westschweizer Kantonen wurden Sicherheitskräfte herangezogen, darunter auch Polizisten aus dem Wallis. Rund 1000 Einsatzkräfte stehen heute im Einsatz.

Vor dem Bahnhof setzte die Polizei bereits drei FCB-Fans fest, welche Golfschläger mit sich führten. Die «Sportgeräte» wurden konfisziert, die jungen Männer nach Aufnahme der Personalien wieder gehen gelassen.

sda / dab / pan

25. Mai 2017, 14:44

