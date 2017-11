Doppel-Gold für Bracher/Kuonen

Erfolgreiche Bobfahrer. Michael Kuonen und Clemens Bracher in der Bildmitte (oben) freuen sich über die erbrachten Leistungen. Foto: zvg

Am Wochenende fiel in Lillehammer/ Norwegen der Startschuss in die Europacup-Saison bei den Bobfahrern. Jeweils zwei Zweier-Rennen standen auf dem Programm.

Der Baltschiedner Michael Kuonen stand in beiden Rennen mit Pilot Clemens Bracher am Start. Sie gewannen gleich beide Rennen mit deutlichem Vorsprung und haben damit die B-Limite für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen erfüllt.

Nach eigener Aussage der beiden Sportler war ein Podestplatz das erklärte Ziel. Umso schöner sei es nun, beide Goldmedaillen geholt zu haben. Fürs Team Bracher geht es jetzt weiter nach Altenberg, wo in zwei Wochen die nächsten Europacuprennen anstehen.

pd / pmo

12. November 2017, 16:55

Artikel teilen