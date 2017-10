Dritter aufeinanderfolgender Sieg

Der FC Oberwallis Naters hat einen Lauf. Gegen Vevey siegte die Truppe von Trainer Markovic dank optimaler Einstellung und Cleverness 1:0.

In einer vom böenartigen Wind geprägten Begegnung sorgte Benjamin Collard bereits in der 8. Spielminute für die Entscheidung. An Fussball spielen war auf dem Natischer Stapfen am Sonntagnachmittag nicht zu denken. Der Wind erlaubte keinen gepflegten Spielaufbau. Deshalb war Kampfgeist und unbändiger Wille gefragt. Beide Teams überzeugten in dieser Hinsicht. Dem FC Oberwallis Naters kam deshalb die frühe Führung zweifellos entgegen.

Dank den letzten drei Siegen sind die Abstiegssorgen nun bedeutend kleiner. Nun folgt am kommenden Samstag der Ausflug nach Düdingen, wohlgemerkt dem Tabellen-Schlusslicht.

sak

29. Oktober 2017, 17:20

