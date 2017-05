Drei Kategoriensiege für Oberwalliser Delegation

Am 6. Mai hat die dritte und letzte Qualifikationsetappe des Kids- und Futurawettkampfs der RSR (Région Suisse Romande) in Siders stattgefunden. Auch acht Schwimmerinnen und Schwimmer vom Schwimmverein OW88 haben daran teilgenommen.

An diesem Wettkampf nahmen in der laufenden Saison lizenzierte Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 2004 und jünger teil. Vom Schwimmverein Oberwallis 1988 (OW88) waren ebenfalls wieder acht junge Nachwuchsschwimmer dabei: Michael Brigger, Xarenia Gallo, Xenia Gallo, Seraina Hallenbarter, Elin Kluser, Francesca Zenklusen, Giulia Zenklusen und Alisha Zuber.

Mit den erreichten Leistungen dieses letzten Wettkampfes waren die Trainer einmal mehr sehr zufrieden. Die Oberwalliser Delegation konnte mit den Schnellsten innerhalb des Kantons wiederum sehr gut mithalten und drei Kategoriensiege verzeichnen.

Anschliessend an die Rennen erhielt jeder Teilnehmer, der zwei Etappen absolviert hatte, eine Erinnerungsmedaille. Ob beim Final in La Chaux-de-Fonds am 24. Juni auch Oberwalliser Schwimmer dabei sein werden, wird sich erst zeigen, nachdem alle Westschweizer Regionen ihren dritten, abschliessenden Wettkampf absolviert haben. Für einzelne OW88-Schwimmer ist eine reelle Chance vorhanden, sich unter den besten 12 bzw. 16 Schwimmern der Westschweiz zu rangieren und so am Finale teilzunehmen.

15. Mai 2017, 08:22

