Brig-Glis gewinnt bei Naters II

Das Nachbarduell zwischen Naters II und Brig-Glis endete mit einem 3:1-Sieg der effizienteren Simplonstädter.

Der Einstieg in das Derby gelang den Gästen deutlich besser, die Führung durch Oberholzer (14.) war verdient. Naters II kam Stück für Stück besser auf, aber scheiterte bei seinen Torchancen entweder erneut am Unvermögen oder dann aber am starken Brig-Glis-Torhüter Imfeld. Nach der Pause machten Gasser (49.) und Pfammatter (53.) mit einem Doppelschlag alles klar, während Naters II ineffizient blieb. Das Ehrentor zum 1:3 gelang Imhasly erst in der Nachspielzeit.

Aufsteiger Brig-Glis hat damit schon 15 Punkte und steht im oberen Tabellenmittelfeld, Naters II hingegen bleibt sieglos an letzter Stelle.

Die gesamte Berichterstattung zum Lokalfussball im WB vom Montag.

21. Oktober 2017, 20:16

Artikel teilen