Nur der eine Punkt

Ritz scheitert an EVZ-Hüter Bader, Visp war im Abschluss zu wenig konsequent. Foto: Walliser Bote

Enttäuschung für den EHC Visp: Beim bisher punktelosen Schlusslicht, der EVZ Academy, musste man sich mit 3:2 in der Verlängerung geschlagen geben.

Die Verlängerung brachte die Entscheidung, als sich die Visper hier eine Strafe leisteten. So traf Steiner mit 4 gegen 3 zum 3:2 und sicherte damit seinem Team die ersten beiden Punkte. Visp wirkte zwar willig, aber offensiv ideenlos. Zu vieles blieb Stückwert, ein 0:2-Rückstand war schwierig wettzumachen. Alihodzic (2:1) und Van Guilder mit dem glücklichen Ausgleich (ein Eigentor) sorgten zwar für das 2:2, zum mehr reichte es an diesem tristen Abend vor 211 Fans nicht. Für Visp bedeutet diese Niederlage in der Overtime nach zwei Siegen ein Rückschritt.

bhp

03. Oktober 2017, 22:23

